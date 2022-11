Vinko Bajić dobio prvostepenu presudu protiv Republike Srpske i MUP-a RS

Bivši policajac iz Banjaluke Republiku Srpsku i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske tužio je zahtijevajući poništenje rješenja kojim je suspendovan sa posla i rješenja Policijskog odbora kojim je proglašen disciplinski odgovornim za težu povredu radne družnosti. Osnovni sud u Banjaluci je 8. novembra ove godine donio presudu u korist Bajića, u koju je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) imala uvid i u kojoj se navodi da su mu Republika Srpska i MUP dužni, na ime umanjenja neto plate zbog suspenzije, kao i umanjenja neto plate zbog disciplinske kazne za period jun 2019. godine do septembra 2020. godine, isplatiti ukupan iznos od 5.671 konvertibilnu marku.

Republika Srpska i MUP RS-a dužni su da, na ime poreza i doprinosa zbog umanjenja plate bivšem policajcu, nadležnim organima uplate iznos od 3.829 maraka. Bajiću entitet i MUP, prema prvostepenoj presudi, treba da isplate i zateznu kamatu od blizu 800 maraka.

Sud u presudi navodi kako nije bilo valjanog razloga za kažnjavanje Bajića, koga su nadređeni u Policijskoj upravi Banjaluka kaznili zbog pozdravljanja pojedinaca iz neformalne grupe građana “Pravda za Davida” kod Hrama Hrista Spasitelja u centru grada 2019. godine.

“Tužilac ne spori da je sporne prilike prišao predmetnoj grupi građana, ali ono što je nesporno utvrđeno jeste da je prišao radi pozdravljanja Perduva Ozrena i da se rukovao samo s njim”, piše u presudi banjalučkog Osnovnog suda.

Sud dalje navodi da se na snimcima, koji su priloženi kao dokaz, ne vidi da li se Bajić pozdravio sa još osoba i sa koliko njih. Presudom se dalje objašnjava da, čak ukoliko se to i desilo, nije jasno kako bi to bio problem jer su zaposleni u MUP-u RS-a dužni da, odredbom člana 4. Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima, poštuju ljudska prava i slobode bez bilo kakve diskriminacije.

“Stoga bi takvo postupanje tužioca (prilazak određenoj grupi građana i rukovanje sa jednim ili više građana, pa i njihove eventualne ovacije i pljesak) u cijelosti bilo u skladu sa prethodnim zakonom i kao takvo ne može predstavljati kriminalni čin niti disciplinsku povredu radne obaveze policijskog službenika jer se time ne može nanijeti šteta tuženoj (ugledu Ministarstva), već upravo suprotno, šteta bi se nanijela eventualnim diskriminirajućim ili uvredljivim odnosom tužioca prema građanima, a ne činom poštovanja i pristojnosti”, piše u presudi banjalučkog Osnovnog suda.

BIRN BiH je u februaru prošle godine objavio da je Bajić trpio sankcije zbog podrške Davoru Dragičeviću, ocu ubijenog Davida Dragičevića. On je tada, od svojih kolega, dobio prekršajnu prijavu, koja je kasnije oborena na Osnovnom sudu.

Bajić, nakon presude Osnovnog suda, za BIRN BiH kaže da je još rano da proglasi pobjedu jer presuda nije pravosnažna.

“Ne bih za sada ništa komentarisao povodom prvostepene presude. Sačekaćemo, ipak, da ona postane pravosnažna”, rekao je on za BIRN BiH.

Načelnik banjalučke Policijske uprave Miloš Brkić nije želio da komentariše sudske presude, navodeći da Policijska uprava još nije ni dobila presudu Osnovnog suda.

“To je prvostepena presuda i ja bih sačekao da se iskoriste svi pravni lijekovi pa da vidimo u konačnici kako će to da završi”, rekao je prvi čovjek banjalučke policije.

Bajić je ranije za BIRN BiH objašnjavao da je i prije juna 2019. godine, zbog podrške koju je na Facebooku dao koleginici koja se također pojavljivala na trgu, preraspoređen na drugo radno mjesto.

Iz Policijske stanice Lazarevo u Banjaluci premješten je u stanično odjeljenje policije u Šipragama u opštini Kotor Varoš.

“Moja porodica i ja živimo u Banjaluci, a u odjeljenje policije Šiprage u Kotor Varoš sam poslat u oktobru 2018. Ne znam zbog čega i zašto. Pretpostavljam da je to bilo zato što sam u slobodno vrijeme dolazio na okupljanje članova ‘Pravde za Davida’. Ja sam se žalio policijskom odboru na rješenje o premještaju – odbor je kazao da je rješenje nezakonito i da je bio nezakonit raspored i da su me nezakonito rasporedili u policijsku stanicu Kotor Varoš”, ispričao je on ranije.

Tada je dodao da ga je razočaralo ćutanje njegovih kolega u policiji, za koje je rekao da su većinom časni i pošteni ljudi, ali da se plaše reakcije i progona od strane nadređenih u policiji.

Vinko Bajić je danas u penziji.

Tijelo Davida Dragičevića pronađeno je 24. marta 2018. godine na ušću rijeke Crkvene u Vrbas u centru Banjaluke. Prvobitna istraga utvrdila je da je smrt nastupila utapanjem bez elemenata krivičnog djela. U junu 2018. godine Okružno javno tužilaštvo (OJT) Banjaluka donijelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv N.N. lica zbog ubistva Davida Dragičevića.

Istragu je u aprilu prošle godine preuzelo Državno tužilaštvo.

Perduv: Lijepa vijest koja miriše na pravdu

Ozren Perduv, član Pravde za Davida, u objavi na Facebooku pozdravio je odluku Osnovnog suda u Banjaluci.

“Sjećate li se časnog policajca Vinka Bajića? Vrlo dobro znam kroz šta je čovjek prošao samo zbog toga što je u uniformi prišao, dok se vraćao sa posla kući, grupi ljudi iz Pravde za Davida kako bi se pozdravio sa mnom (znamo se od ranije) i ljudima pored mene. Nakon tog čina, Vinka je njegov kolega prijavio nadređenima u MUP-u, a nakon toga mu je izdat prekrašajni nalog zbog remećenja javnog reda i mira (JEZIVO). I to je bio samo početak. Uslijedila je suspenzija sa posla tokom koje je Vinko primao 55% svog, ionako malog i kreditima opterećnog, primanja. Suspenzija je trajala godinu danas”, napisao je, između ostalog, Perduv. prneosi “N1“.

