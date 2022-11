SLADIĆ ODGOVARA DA LI ĆE PADATI SNIJEG ZA VIKEND?

“Intenzivnije padavine narednih dana u Hercegovini (noćas prolazno, pa ponovo petak te naročito subota, kad bi mogle biti nerijetko i obilnije). Najviše padavina prognozira se na jugu Hercegovine.

O snijegu za vikend je još upitno (iskustvom vođen s ovakvim scenarijima prije da u ovakvim situacijama u nižim predjelima neće nego hoće)”, napisao je Sladić na društvenim mrežama.

Federalni hidrometeorološki zavod objavio je vremensku prognozu za naredna tri dana.

U petak u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugoistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 12°C, na jugu zemlje do 15°C.

U subotu u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Na planinama će padati i snijeg. U noći na nedjelju u Bosni i u nizinama može padati susnježica ili snijeg. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 6°C, na jugu do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 14°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod,piše Crnahronika

