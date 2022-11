U BiH umjereno do pretežno oblačno, slaba kiša na jugozapadu Bosne

Temperature zraka u 07.00 sati: Bjelašnica 2 stepena, Bugojno 3, Drvar, Jajce, Zenica 4, Sarajevo, Tuzla 5, Gradačac, Ivan Sedlo, Sanski Most 6, Bihać 8, Livno 9, Grude 11, Mostar, Stolac 12 i Neum 14 stepeni.

Atmosferki pritisak u Sarajevu iznosi 950 hPa, za 7 hPa je viši od normalnog i lagano opada.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša se očekuje u Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do promjenljivog smjera. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu 19 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura oko 12 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH, piše Fena.

