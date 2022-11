KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE ZA VIKEND I POČETKOM RADNE SEDMICE? NAGLA PROMJENA TEMPERATURA

Rijetko može pasti malo kiše u istočnim područjima Bosne. U većem dijelu Hercegovine sunčanije prije podne, povećanje oblačnosti se očekuje u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6 stepeni, na jugu zemlje do 10 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 13 stepeni, na jugu zemlje od 15 do 18 stepeni.

Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne i tokom noći kiša se očekuje u Hercegovini, na zapadu i jugozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 10, a dnevna od 8 do 14, na jugu 16 °C.

U ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. U poslijepodnevnim satima i tokom noći kiša je moguća u većem dijelu naše zemlje. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 9 do 14, na jugu 18 °C.

U utorak pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša je moguća u Hercegovini. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 10 do 15, na jugu 17 °C. prenosi hayat

Facebook komentari