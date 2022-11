U BiH u narednim danima postepeno razvedravanje i rast temperature zraka

U Bosni i Hercegovini danas je preovladavalo pretežno oblačno vrijeme. U Bosni bilo oblačno vrijeme, povremono i ponegdje sa slabom kišom ili rosuljom. U Hercegovini jutro oblačno uz postepeno razvedravanje.

Temperature zraka u 13 sati (°C): Bjelašnica 0, Ivan Sedlo 5, Sokolac 6, Sarajevo 7, Gradačac, Sanski Most, Tuzla 9, Banja Luka, Bihać, Zenica, Zvornik 10, Livno 12, Mostar 17, Neum 19, a Grude i Trebinje 20 stepeni Celzijusovih.

Sutra će u Bosni preovladavati pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje naoblake poslije podne ili tokom noći. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini do 18 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 5, a dnevna oko 10 °C.

U utorak, 8. novembra očekuje se pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 13 do 19 °C.

Za srijedu, 9. novembra meterorolozi prognoziraju sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 14 do 20 °C.

U četvrtak, 10. novembra se očekuje sunčano uz umjerenu oblačnost. U večernjim satima porast naoblake, što u sjevernim područjima Bosne može usloviti kišu. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20 °C, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

