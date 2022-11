STRPITE SE JOŠ MALO, BIT ĆE SUNCA JOŠ: PROČITAJTE KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE NAREDNIH DANA

U većem dijelu Hercegovine prije podne razvedravanje. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 8°C, na jugu zemlje od 10 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 11°C, na jugu zemlje od 15 do 19°C.

Sutra u Bosni pretežno oblačno vrijeme, uz djelimično smanjenje naoblake poslije podne ili tokom noći. U večernjim satima lokalno slaba kiša je moguća ponegdje u Posavini. U Hercegovini sunčano uz promjenljivu oblačnost. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 11, a dnevna od 8 do 14, u Hercegovini do 17 °C.

U utorak pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 20 °C.

U srijedu pretežno sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a dnevna od 14 do 18, na jugu do 20 °C. PRENOSI HAYAT

