Zbog obilnih padavina u Hercegovini i većem dijelu Bosne na snazi meteoalarm, na planinama se očekuje snijeg

Na području regije Trebinje tako se očekuju mjestimično obilnije padavine od 30 do 50 milimetara, lokalno i više od 60 milimetara tokom 24 sata usljed čega je na snazi narandžasti meteoalarm, piše Agencija Anadolija.

“Poduzmite mjere opreza. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni obustaviti aktivnosti na otvorenom. Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode”, upozoravaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Istovremeno na području regije Banja Luka prognozirane su mjestimično obilnije padavine od 20 do 40 milimetara , lokalno i oko 60 milimetara tokom 24 sata, a na području regija Mostar, Sarajevo i Tuzla očekivana količina padavina bit će između 20 i 40, lokalno do 50 litara po metru kvadratnom. Na ovim područjima na snazi je žuti meteoalarm.

Na području regije Foča očekuju se mjestimično obilnije padavine od 20 do 40 milimetara tokom 24 sata zbog čega je i na ovom području također na snazi žuti meteoalarm.

I na području regije Livno očekuje se količina padavina između 20 i 40 litara po metru kvadratnom, ali i udari vjetra između 40 i 50 kilometara na sat, pa je na snazi žuti meteoalarm.

“Očekujte manje smetnje u aktivnostima na otvorenom. Budite svjesni krhotina koje nosi vjetar. Lokalne smetnje u aktivnostima na otvorenom su moguće usljed krhotina koje nosi vjetar”, upozorenje je Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Inače, u Bosni i Hercegovini preovladava oblačno vrijeme sa kišom.

Temperature zraka u sedam sati imala je slijedeće vrijednosti Bjelašnica 3, Bihać, Ivan Sedlo, Livno i Sanski Most 8, Banja Luka, Gradačac, Prijedor i Sokolac 9, Sarajevo 10, Bijeljina, Tuzla, i Zenica 11, Zvornik 12, Trebinje 13, Grude 14, Mostar 15 i Neum 16 stepeni Celzijusa.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 934 hPa, za 11 hPa je niži od normalnog i lagano opada.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati oblačno vrijeme sa kišom. Padavine u većem dijelu zemlje umjerenog do pojačanog intenziteta. Na vrhovima planina se očekuje snijeg. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugoistočni. Dnevna temperatura od 8 do 14, na jugu do 19 stepeni Celzijusa.

U Sarajevu oblačno vrijeme sa kišom. Dnevna temperatura oko 12 stepeni Celzijusa.

