JOŠ DANAS UŽIVAJTE U SUNCU, EVO KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE DO KRAJA SEDMICE

U ostatku naše zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 24 stepena.

Sutra pretežno oblačno s kišom. Padavine se očekuju poslije podne i u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 14 do 20, u Hercegovini, na sjeveru i sjeveroistoku Bosne do 24 stepena.

Prvog dana vikenda oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 9 do 15, na jugu do 18 stepeni.

U nedjelju pretežno oblačno sa kišom povremeno. U Hercegovini poslije podne djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 9 do 15, u Hercegovini od 16 do 21 stepen. prenosi hayat

