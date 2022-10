Vremenska prognoza: I danas sunčano sa temperaturom do 28 stepeni

Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokova magla i niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 22 stepena.

U ponedjeljak sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokova magla i niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 23 do 29 stepeni.

U utorak sunčano. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokova magla i niska naoblaka. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 22 do 28 stepeni.

U srijedu jutro sunčano sa maglom po kotlinama i uz rijčne tokove. Tokom dana naoblačenje sa sjeverozapada. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 18 do 24 stepena, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari