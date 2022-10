Danas i u narednim danima u BiH sunčano i toplo vrijeme

Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 celzija.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 22 stepena.

U petak će biti sunčano. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokova, prije podne, magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni.

U subotu se očekuje pretežno sunčano. U prvom dijelu dana u Bosni po kotlinama i uz riječne tokova magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 23, na jugu do 27 celzija.

U nedjelju se ponovo očekuje sunčano. Veći dio prijepodneva u Bosni po kotlinama i uz riječne tokova magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 6 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 27 stepeni. prenosi klix

Facebook komentari