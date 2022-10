Danas rok za objavu izbornih rezultata: CIK najavljuje sjednicu, Dodik prijavu

Prema neslužbenim informacijama, CIK bi danas trebao objaviti utvrđene rezultate, ali će izostati oni za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske jer brojanje glasova za taj nivo iz pojedinih opština i gradova još traje. Oni koji nisu podržali odluku CIK-a o ponovnom brojanju kažu, ti rezultati biće nelogični.

“Ko kontroliše ove brojače u Centru za brojanje. I oni broje kao što su brojali…Posmatrači? Pa takvi su posmatrači bili i u Doboju, Banja Luci i Gradiškoj. Da li oni možda nešto rade pa će neko tražiti da se oni ponovo…Idemo u jedan veliki krug besmisla, osporavanja”, kaže Nenad Stevandić iz Ujedinjene Srpske.

S druge strane, opozicija objavu utvrđenih rezultata s nestrpljenjem čeka. Jer potom slijedi period ulaganja žalbi i prigovora. Oni o ponavljaju izbora u Republici Srpskoj ranije su odbačeni, ali kao nedopušteni, upravo zbog prijevremnog termina njihovog podnošenja.

“Kada se objave sutra preliminarni rezltati izbora, onda tek se mogu ulagati prigovori i onda teku rokovi za stranke da mogu ulagati prigovore, a onda kasnije i žalbe Apelacionom sudu BiH. Ne znam kakvu će odluku donijeti CIK ali ako se ponište izbori, i to potvrdi Sud BiH onda CIK mora ponoviti izbore na tim biračkim mjestima gdje su poništeni rezultati izbora”, kaže Vehid Šehić, bivši član CIK-a.

Ukoliko danas ne bude preliminarnih rezultata, biće podnesene krivične prijave protiv svakog člana CIK-a, kategoričan je lider SNSD-a Milorad Dodik. Njegova pobjeda je, tvrdi, neupitna, što je, kaže, pokazalo i ponovno prebrojavanje. Najavljuje i mogućnost donošenja zakona o izborima u Republici Srpskoj.

“I vratiti nadležnost za sve nivoe u Republici Srpskoj. Od Narodne skupštine, pa do predsjednika republike, do lokalnog nivoa. Isto tako da to bude u nadležnosti Republičke izborne komisije, a ne ovo uzurpatorske Centralne izborne komisije koja pokušava da izborni proces drži onako kako ona želi. Time ponižava narod u Republici Srpskoj”, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. prenosi n1

