SREBRENICA: POKLON REISUL-ULEME PETOM DJETETU PORODICE HRUSTANOVIĆ

Voditeljica Odjela za brak i porodicu u Upravi za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice dr. Safija Malkić posjetila je danas porodicu Hrustanović u Srebrenici, te im uručila poklon reisul-uleme Kavazovića. Dr. Malkić je navela kako je poklon reisul-uleme vid priznanja porodicama koje imaju veći broj djece, ali da je danas bio poseban povod, jer je prvi put riječ o imamskoj porodici.

„Ovo je poruka svim džematlijama i imamima na području entiteta RS, ali i na području Federacije, da svojim primjerom trebaju pokazati kako se žive bračne i porodične vrijednosti, odnosno kako se voli Bosna i Hercegovina – na način da se našoj domovini podari porod koji je potreban, kako bi naša država bila jaka i stabilna, te kako bi naša Islamska zajednica dobila dobre i kvalitetne članove“, naglasila je Malkić.

Dodala je da je jedan od glavnih zadataka Odjela za brak i porodicu promocija i afirmacija bračnih i porodičnih vrijednosti, a da to ima posebno dimenziju u Srebrenici, ali i na području manjeg bosanskohercegovačkog entiteta RS. Damir-ef. Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Srebrenica, izrazio je zahvalnost reisul-ulemi i Upravi za vjerske poslove na ovom vidu podrške i promocije nataliteta, te istakao kako je život poslije genocida novi život.

„Fenomen su žrtve genocida koje su smogle snage da se vrate u Srebrenicu na mjesto gdje je zločin počinjen, ta je snaga posebno istaknuta kod naših majki i potomaka naših šehida. Ahmed-ef., je jedan od njih, njegov babo je ubijen u genocidu u Srebrenici, a danas on, sin žrtve genocida, ima petoro djece u Srebernici“, kazao je Peštalić.

Ahmed-ef. i Nudžejma roditelji su petero djece, tri kćerke i dva sina: Aiše, Fatiha, Nure, Halime i Rifeta.

„Prije skoro deset mjeseci rodio nam se Rifet, moj sin kome sam dao ime po svome rahmetli babi Rifetu koji je ubijen u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine.

Proveo sam veoma malo vremena s ocem, do neke 7. godine, i zaista tu ljubav koju je uspio da prenese na mene za to malo vremena, i danas me drži. Zaboravio sam kako je zvati babo…ostavilo je to veliki trag na naše živote, ali mi je dalo snagu da prema svojoj djeci, prema djeci u mektebu i drugoj djeci – da budemo dobri, uzorni i širimo ljubav kakvu smo uzeli od svojih očeva za ono malo vremena što smo sa njima proveli“, poručio je, između ostalog, efendija Hrustanović.

Majka Nudžejma Hrustanović kazala kako je velika čast primiti poklon reisul- uleme ovim povodom, te se osvrnula na život u Srebrenici i emanet koji joj je povjeren.

„Kad čovjek osjeća zahvalu na svim blagodatima koje ima u svom životu onda zna da tu gdje ga je Allah, dž.š., smjestio – tu je njegovo mjesto. Kada se čovjek prepusti Allahovoj, dž.š., volji i blagodatima koje mu je dao može da uspije u svemu“, istaknula je Nudžejma.

Poklon reisul-uleme Husein-ef. Kavazovića dodjeljuje se porodicama koje su dobile peto dijete, šesto ili više, a žive na području entiteta RS, odnosno šesto dijete, sedmo ili više, a žive na području entiteta Federacija BiH.

Riječ je o podršci porodici i promociji nataliteta, a ova aktivnost Odjela za brak i porodicu finansira se iz Fonda Bejtul-mal.

