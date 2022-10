ISKORISTITE SUNČANU NEDJELJU: PROČITAJTE I KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE NAREDNA TRI DANA

Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 °C.

Sutra također sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove očekuje se magla i niska naoblaka. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 24, na jugu 27 °C.

U utorak sunčano. Prije podne po kotlinama Bosne i uz riječne tokove sa maglom i niskom naoblakom. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 15, a dnevna od 18 do 23, na jugu do 26 °C.

U srijedu sunčano. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla i niska naoblaka koja se može zadražati veći dio dana. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 22, na jugu 26 °C. prenosi hayat

