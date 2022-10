Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 16, a dnevna od 16 do 25°C.

U subotu pretežno sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 17 do 24°C.

U nedjelju sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 6 do 12, a dnevna od 18 do 26°C.

U ponedjeljak sunčano. Jutarnja temperatura od 8 do 14, a dnevna do 26°C,piše Slobodnabosna

Facebook komentari