Dodik: Bećirović će doprinijeti raspadu BiH i zbog toga mu se radujem

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je Bakir Izetbegović priznao poraz od Denisa Bećirovića te da kaže da li se može očekivati neki drugačiji narativ sada kada će on biti član Predsjedništva i šta to znači, Dodik je odgovorio:

“Očekujemo gori narativ, jer to je čovjek koji je napisao knjigu koja kaže da su Srbi izvršili agresiju na BiH i muslimane od Prvog srpskog ustanka pa sve do danas, i to je njegov doktorski pristup BiH. Jedan lažni doktor, jedna lažna priča, lažna politika, Bakir Izetbegović je takav kakav je, a ovaj je još ortodoksniji, mislim da će on doprinijeti raspadu BiH u značajnom obimu i u tom pogledu ja mu se i radujem”.

Podsjetimo, Dodik je ranije na istoj ovoj press konferenciji govorio o ekonomiju u RS, pa taj entitet nazvao “nezavisnom državom” navodeći da nikada nije priznao BiH. prneosi “N1“.

