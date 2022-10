Schmidt otkriva: Gledajte šta će tek u RS biti. Dao sam rokove, dosta više!

U svom gostovanju govorio je o svojoj odluci od prije sedam dana, ali i o cjelokupnoj političkoj situaciji u našoj zemlji, prenosi Raport.ba.

Hadžifejzović: “Ovo je ključno pitanje: jesu li Vam svi bosansko, bošnjački, građanski i lideri ljevice, svi osim HDZ-a, u Neumu i Sarajevu kazali da Vi nametnete Izborni zakon da ne bi oni ispali krivci?”

Schmidt: “Izetbegović je na dan izbora i u danima poslije izbora rekao da razumije moju odluku i da je ona dobra!”

Hadžifejzović: “Zašto je onda Erdoganu rekao da to isključivo jača pozicije HDZ-a?”

Schmidt: “Ne znam šta je rekao Erdoganu, ali je na dan izbora rekao: ‘Deblokada je važna! Analizirat ćemo Schmidtovu odluku!’”

“Rezultat Neumskih pregovora bila je nula i morao sam reagovati! Ne možete moju odluku mjeriti kao dobru ili lošu! Sačekajte efekte! Nijedna stranka od mene nije zvanično tražila da nametnem izmjene Izbornog zakona! Jedino mi je bilo bitno da izađemo iz blokade! Hrvatska mora poštovati nezavisnost BiH! Napisao sam u izmjenama da ne treba jačati etničku grupu nego saradnju među njima! S Vučićem sam pričao o integritetu BiH i autonomiji RS-a! Briga koja se rađa zbog blizine Moskve postavlja pitanje: kuda idu EU integracije! Ključ stabilnosti BiH leži i u Srbiji! Hrvatska, Srbija, ali i Turska igraju važnu ulogu u BiH! Nije riječ samo o tome da se dogovore Sarajevo i Banja Luka!”

Hadžifejzović: “Niste li HDZ-u dali ključ u ruke?! Dali ste manjinskoj stranci vlast nad većinom!”

Schmidt: “Nisam to tako doživio! Mnogo toga se blokira! Ulogu igra i presuda ‘Ljubić’ koju je teško interpretirati! Tu temu treba okončati! Hrvati su konstitutivni narod i alergični su na to da im se kaže da su manjina! Ne smijemo dopustiti da dođe do podjele Federacije na bilo koji način! Oni koji govore o trećem entitetu ne smiju dobiti nikakvu podršku! HDZ je bio taj koji je sve blokirao! Sada neće moći blokirati! Kao racionalni Nijemac, kažem kao racionalnom Bosancu: ne može jedna partija sve blokirati i da četiri godine nemamo imenovanje Vlade! Dajte mi prijedlog da na drugi način deblokiramo ovu zemlju! Ubrzao sam imenovanje sudija Ustavnog suda FBiH! Dao sam rokove! Dosta više; kraj, gotovo! Ja ne mogu promijeniti državni Ustav! To mora uraditi Parlament, a to uključuje i provedbu presuda Evropskog suda! Za mene je ‘Ljubić’ sada završen! Ne treba Finci ili Sejdić da budu birani! Ne mogu na tri člana Predsjedništva izabrati četvrtog!

