Narednih dana umjereno oblačno i sunčano sa temperaturama do 26 stepeni

Umjereno oblačno i sunčano vrijeme sa temperaturama od pet do 26 stepeni Celzijusa očekuje se u Bosni i Hercegovini narednih dana, javlja Anadolu Agency (AA).

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove bit će magle i niskih oblaka. Jutarnja temperatura zraka većinom između pet i deset, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23, na jugu zemlje do 26 stepeni.

Prvog dana vikenda očekuje se malo do umjereno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva po kotlinama i uz riječne tokove u Bosni će biti magle i niskih oblaka. Jutarnja temperatura zraka većinom između pet i deset, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25 stepeni.

“U nedjelju se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura zraka većinom između šest i 12, na jugu zemlje do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22, na jugu zemlje do 26 stepeni”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

U ponedjeljak se u BiH očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Krajem dana i u večernjim satima u sjeverozapadnim i zapadnim područjima se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura zraka većinom između osam i 14, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 25 stepeni.

Facebook komentari