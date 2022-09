Brdo-Brijuni: BiH dati status kandidata do kraja godine

“Sretan sam i zahvalan što se sastanak završio pozitivno. Diskusije koje smo imali su bile konstruktivne. Ima stvari koje nas dijele, ali moramo shvatiit gdje su nam razlike i prevazići ih. Diskusije nisu bile toliko dramatične da bi nas udaljile od usvajanja zaključaka. Nažalost, nismo mogli usvojiti deklaraciju jer je bilo određenih problema koji su nas podijelili. Ali, Predsjedništvo Brijuna potvrdilo je ponovo da je proširenje EU bitno kao hitno rješenje za stabilnost naš regije. Pozivamo na napredak procesa proširenja. Pozivamo da se osigura BiH status kandidata do kraja 2022. godine. Posvećenost dijalogu je jedini način da se prevaziđu bilo kakve razlike ili nerazumijevanja u našem odnosu”, rekao je Pahor, prenosi N1.

Govoreći o dijalogu između Srbije i Kosova, Pahor je rekao odgovarajući na pitanje novinarke, kako niko nije pozvao Srbiju da prizna Kosovo, već da nastave dijalog kako bi osigurali mir i stabilnost ne samo za te dvije zemlje već cijelu regiju.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je rekao kako nisu o tome razgovarali jer bi to bila tačka bez povratka. Pozvao je zemlje, koje to već nisu, da priznaju Kosovo.

“Moj prijedlog u pripremi ovog sastanak je bio da se u dokumentu spomene i konstitutivnost naroda u BiH. Nama se čini kao to minimum standarda, ali neke kolege iz BiH to nisu dale. Moja dužnost je bila da to predložim. Zaključili smo da na deklaraciju nećemo ići ali smo na kraju ipak našli nešto zajedničko”, rekao je Milanović.

“Legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda na svim razinama vlasti u BiH ključno je za stabilnost države, kao i iskrena predanost svih političkih lidera procesu izbornih reformi u punom suglasju s EU standardima”, trebalo je stajati u konačnom dokumentu. Predstavnici BiH nisu se složili s tom formulacijom, a Hrvatska ne želi prihvatiti deklaraciju bez nje.

Na pitanje koliko je realistično da EU dodijeli status BiH do kraja ove godine, Milanović je rekao da kako ne zna.

“Bilo je indikativno kada je EU dala kandidatski status Ukrajini ,a ne BiH i to je nemoralno i užasno. Rekao sam to više puta, ali da sam donosilac odluka rekao bih u ime Hrvatske kako bih da isti status i BiH. Kako je Ukrajina ok, a BiH nije? Takva politika nije ispravna”, rekao je Milanović.

Pahor je naveo kako je za politiku gradnje koja uključuje male korake i da od EU treba tražiti da ponovo razmotri svoju odluku.

“Kandidatski status jeste simbolični korak, ali imamo geopolitički problem koji moramo riješiti”, rekao je Pahor, pišu Vijesti.ba.

