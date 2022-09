Sutra u BiH oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima

U centralnim, istočnim, zapadnim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine su zabilježeni lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom.

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 12, Livno i Sarajevo 20, Sokolac 21, Ivan-sedlo 22, Bihać, Gradačac, Tuzla i Zenica 24, Banja Luka i Sanski Most 25, Neum i Trebinje 27, Grude 28, Široki Brijeg 29 i Mostar 30 stepeni.

Sutra se u većem dijelu naše zemlje očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, ponegdje praćenih grmljavinom. Tokom poslijepodneva se očekuje djelimično razvedravanje. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini sjeverozapadnimp pišu Vijesti

Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 20, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 27 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 20 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

