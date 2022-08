Schmidt se na Bledu sastao sa Escobarom

Nisu objavljeni detalji sastanka i razgovora.

Danas je Schmidt održao sastanak i sa Tanjom Fajon na kojem su razgovarali o aktuelnoj situaciji u BiH.

Slovenija će nastaviti s inicijativom za dodjelu statusa EU kandidata Bosni i Hercegovini. Ovakvi pozitivni signali važni su da daju nadu zemlji i njenim građanima, navedeno je na Twitter nalogu Ministarstva vanjskih poslova Slovenije, pišu Vijesti.ba.

#BSF2022 | Minister @tfajon had a good meeting with HR Christian Schmidt @OHR_BiH about the situation in #BiH. #Slovenia 🇸🇮 will continue with the initiative to grant 🇧🇦 the #EU candidate status. Such positive signals are important to give hope to the country & its citizens. pic.twitter.com/IP04OMfDox

