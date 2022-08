Od Vlade FBiH traže hitne odgovore: Penzioneri strahuju da će zimu provesti gladni i promrzli

Dok inflacija u BiH ruši rekorde jer, prema posljednjim podacima, premašuje 17 posto, a mjesečna potrošačka korpa iznos od 2.600 KM, kako su to izračunali sindikalisti, dotle penzioneri strahuju da će zimu provesti gladni i promrzli.

Praktično, većina od 430.513 penzionera, koliko ih je primilo julsku penziju, živi ispod granice siromaštva. Podsjetimo, najniža penzija u FBiH iznosi 424,43 KM, prosječna samostalna je 544,87, a zajamčena 531,86 KM. Njih samo 0,16 posto ima najvišu penziju od 2.174,48 maraka.

Rast cijena

Zbog krize izazvane inflacijom i abnormalnim rastom cijena iz Upravnog odbora Saveza penzionera FBiH su još 1. juna prema Federalnoj vladi uputili svoje zahtjeve. No, do sastanka još nije došlo, kako nam je to jučer potvrdio Redžo Mehić, predsjednik Saveza.

– U međuvremenu su, da ne griješim dušu, donijeli uredbu o pomoći stanovništvu zbog krize izazvane izuzetnim rastom cijena, kojom je predviđeno nekoliko mjera, među ostalim i jednokratna novčana pomoć za 378.000 penzionera u iznosu od 100 KM. Međutim, mi smo održali vanrednu sjednicu na kojoj smo zaključili da podržavamo tu uredbu i ocijenili smo da je to dobar put, ali da to nije dovoljno. Tražimo povećanje najniže penzije, jer od tog iznosa je nemoguće preživjeti, a, također, tražimo da se ispravi nepravda koja je učinjena prilikom vanrednog usklađivanja penzija – kaže nam Mehić.

Mjere pomoći

Pojašnjava da je rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) u FBiH u 2021. godini veći za 13,2 posto u odnosu na godinu prije. Realni rast BDP-a u 2021. u odnosu na prethodnu godinu iznosi osam posto.

– Dato nam je 3,5 posto i to je išlo isti dan s redovnim usklađivanjem, pa je ispalo u konačnici 11 posto. Također, tražili smo plan ekonomskih i socijalnih mjera pomoći, jer uz ovaj rast cijena, neizvjesnost oko energenata, ne znamo koliko će kriza potrajati.

Stoga očekujemo odgovore od Vlade FBiH i, ako skoro ne budu upriličili s nama sastanak, bit ćemo, sigurno, energičniji. Trenutno smo ni na nebu ni na zemlji – poručuje Mehić.

Jednom u godini

Vanredno usklađivanje se vrši na osnovu odredbe člana 80. Zakona o PIO. Time je propisano da Vlada FBiH može odlučiti da izvrši vanredno usklađivanje penzija, koje se može provesti jednom u tekućoj godini ako je stopa rasta realnog BDP-a u prethodnoj godini viša od tri posto i ako nema akumuliranog deficita budžeta Federacije, a najviše do stope rasta realnog BDP-a u prethodnoj godini,piše Avaz

