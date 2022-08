Islamski vjernici danas obilježavaju Jevmu ašuru: Šta ovaj dan predstavlja?

Preporuka Božijeg poslanika Muhameda je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca.

Šejh Halilagić je naveo da se u hadisima kaže da je Allahov Poslanik postio Dan ašure i naredio da se posti taj dan, te da Post na Dan ašure briše grijehe iz prošle godine.

“Do objave o postu za ramazan, to je bio obavezan post za sve, a od tada je suneti muekede. On je mjerilo snage imana, pokornosti i dosljednosti u slijeđenju suneta i ljubavi prema Allahu Uzvišenom. Sunet je postiti uz Jevmu-ašuru i dan prije i dan poslije, kako bi se razlikovali od nemuslimana. Ne povodimo se i ne ugledajmo na njih da bi bili sačuvani, jer naš uzor je Muhamed a.s, pa idimo njegovim stopama”, poručio je šejh Halilagić.

Kako je objasnio, mudrost posta Dana ašure je u tome što je na taj dan Allah darovao svoju milost i spasio mnoge poslanike i njihove sljedbenike od velikih zuluma kojima su bili izloženi.

“Na Jevmu-ašuru su bili spašeni Adem a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., Jakub a.s., Ejub a.s., Musa a.s. i neki drugi poslanici, te je ovaj dan nazvan i Idul-enbija – Bajram Božijih poslanika. Najbolji džemat je džemat poslanika i evlija pa im se i mi priključimo, bar u ovom danu. Muhamed a.s. je ovaj dan postio i rekao:

‘Ovaj post pokazuje da je vjera Allahovih poslanika jedna, te da je islam blagodat za cijeli ljudski rod.’ Ne budimo nemarni i ne propuštajmo ukazanu Allahovu milost, već je sa zadovoljstvom i zahvalnošću prihvatimo”, naglasio je šejh Halilagić.

Kazao je i kako se prenosi da se poslanik Nuh sa svojim sljedbenicima, nakon opšteg šestomjesečnog potopa, na Jevmu-ašuru iskrcao na planinu Džudij i da je iz zahvalnosti Allahu taj dan postio i naredio i drugim da poste.

“Predanja navode da im je bilo ponestalo hrane pa je Nuh a.s. nakon što se potop povukao, skuhao preostalu hranu te su tim jelom iftarili. To je bilo prvo jelo koje je skuhano na zemlji nakon potopa. Jelo je nazvano ašura. Ljudi su to prihvatili za običaj i održali ga do danas. I mi ovdje u Bosni ga redovno spravljamo i dijelimo rodbini, prijateljima i potrebnim kao znak pažnje i ljubavi. Izgrađujmo zajedničke bratske odnose i pomažimo se u hajru – dobru“, poručio je, između ostalog, šejh Halilagić.

On je podsjetio i na druge značajne događaje koji su se desili na Dan ašure. Naime, na Dan ašure 61. godine po Hidžri je ubijen Poslanikov unuk Husein sa 72. člana svoje porodice i prijatelja.

“On je za dini-islam žrtvovao sve: imetak, porodicu i život i postao car šehida. Uzmimo sebi za primjer ovog velikog insana i radimo za opšte dobro žrtvujući bar dio onog čime raspolažemo, da bi stekli visoke mekame, a posebno Allahovo zadovoljstvo i ljubav. Prirodno je da nam srca jače zalupaju i napune se krvlju, oči zasuze i da se rastužimo radi tog tragičnog događanja, jer je i Poslanik a.s. zaplakao na Džibrilovo obavještenje da će mu unuk biti ubijen. Ko istinski voli Poslanika a.s. će saosjećati s njim i biti mu teslim – predan. H. Husein r.a. je na ovaj mubarek dan postao šehid, da bi ga Allah dž.š. smjestio uz poslanike i hulefai rašidine i uzdigao na najviše mertebe. Jevmu-ašura nije dan musibeta – nesreće, već dan bereketa”, istaknuo je on.

U razgovoru je podsjetio i na vrijednosti muharrema, navodeći da je ovaj mjesec jedan od četiri sveta mjeseca.

“U ovom mjesecu naš Veličanstveni Gospodar traži pažljivije čuvanje od prijestupa i grijeha, jer je griješenje u svetim mjesecima daleko teže, a dobro koje se učini, mnogo vrijednije i nagrađuje se većom nagradom. Stidimo se Allaha dž.š. da učinimo grijeh i budimo Ga u svakom trenutku svjesni. Okrenimo svoje srce prema Njemu dž.š., jer ćemo samo tako paziti na djela koja činimo“, naglasio je šejh Halilagić.

Kako je kazao, prve generacije muslimana su posebno isticale vrijednost prvih deset dana muharema – provodili su ih u postu, u učenju Kur’ana, zikra, nafila-namazu pomaganju potrebnim i drugom dobru.

“Zamolimo Gospodara za uputu, pa će nas Milostivi Gospodar uputiti. Ne činimo sebi zulum puštajući da nam prolazi dan za danom ne koristeći bereket vremena u kojem živimo. U danima muharrema oživimo sunnet našeg Poslanika a.s. posteći dio njegovih dana, jer nas post vodi do postizanja takvaluka – trajne istinske svjesnosti Allaha dž.š., koja je garant uspjeha i na dunjaluku i ahiretu“, poručio je šejh Sead Halilagić.

Među Bošnjacima Dan ašure se obilježava posebnim vjerskim programima, običaj je da mnoge porodice toga dana pripremaju jelo ašuru.

Centralni program u povodu Dana ašure, za područje Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, bit će upriličen danas u Hadži Sinanovoj tekiji u Sarajevu. prneosi “Radiosarajevo“.

Facebook komentari