Skandalozne Dodikove poruke: Bosne nije bilo prije mene, a neće je biti ni poslije

Dodik je u intervjuu za Glas Srpske rekao da je odustajanje Šmita od namjere da promijeni Izborni zakon na način da olakša legitimno predstavljanje u Domu naroda Federacije BiH, dokaz da njegovim akcijama upravljaju sarajevski političari, a da će sve dovesti do još veće majorizacije Hrvata u FBiH.

Sa druge strane, za nametnute takozvane tehničke izmjene Izbornog zakona koji bi trebalo da spriječe govor mržnje, sve vidove neprimjerenog ponašanja u kampanji kao i zloupotrebu javnih resursa, Dodik ističe da je Centralnoj izbornoj komisiji sada data “inkvizicijska uloga”.

– Ako američki predsjednik ide u kampanju za drugi mandat, onda on koristi sve resurse, najviše iz bezbjednosnih razloga – istakao je Dodik.

On je rekao da je Šmit neovlašten i neizabran, te da ga ne priznaje Vijeće sigurnosti, što je primarno mjesto nepriznavanja.

– Nismo se mi tu nešto uzdigli. Nije saglasna Rusija, nije Kina, nije ni mnogo drugih zemalja, ali se to predstavlja kao neki problem nas „buntovnika“. Kako da te prihvatim kad te nije Vijeće sigurnosti imenovalo? Ali i da je imenovan, nema pravo da ovo radi. I sada je pokazao da je isključivo na muslimanskoj strani – naveo je Dodik.

On je dodao da Šmit govori da je došao ovdje da zaštiti građane i da to nije tačno, ističući da Šmit mora da štiti Dejtonski sporazum, a ne građane.

– A on krši Ustav, ovo je sve antidejtonski, urušena je sva priča o demokratiji. Nekoliko zapadnih zemalja želi da disciplinuje ovaj prostor. Prvo, to je eksperiment, koji neće uspjeti. Sve je oskrnavljeno – naglasio je Dodik.

On je rekao da ne želi da prihvati narative koje Zapad nameće.

Odgovarajući na pitanje da li će poštovati nametnute odredbe, Dodik je rekao da postoji konsenzus svih faktora u Republici Srpskoj da se zbog nametanja bilo kakvog zakona “postigne dogovor da ne izlazimo na izbore i da ih organizujemo samo na prostoru RS-a”, navodeći da bi on to prihvatio.

– Nastavit ćemo pravnu borbu, ali i u takvim okolnostima ćemo pobijediti. Imamo istraživanja koja nisu naša, došla su sa strane, koja govore o određenim rezultatima, optimistična su, ali treba još mnogo da radimo – naglasio je Dodik.

On je rekao da je SNSD blizu apsolutne podrške za sastav parlamenta.

– Željka Cvijanović i ja ne bi trebalo da imamo problema u pojedinačnim kandidaturama, ali treba da se radi, i mi radimo. Mi smo sve svoje turbine upalili i krenuli – rekao je Dodik.

Dodik, koji završava mandat u Sarajevu, istakao je da BiH nije bilo ni prije njega, a neće je biti ni poslije.

– Na sceni su te „bitange“ iz međunarodnog faktora koje nama nameću narativ kako da se ponašamo. Mi odemo u Brisel, oni kažu da Evropsko vijeće ima sastanak za pet dana i da odlučuju o Ukrajini, a možda i o BiH. Da bi imali neko meso uoči tog sastanka kažu nam: „Dajte da se nešto dogovorimo“. I onda smo se mi kao nešto usmeno dogovorili, a ne pisano. Pitao sam je li to samo za ovaj put, rekli su da jeste – rekao je Dodik.

Prema njegovim riječma, onda Ukrajina dobije status kandidata, a BiH ne.

– Oni kažu da sporazum iz Brisela važi i dalje. Čekajte, šta važi dalje – upitao je Dodik.

On je istakao da dogovor iz Brisela ne bi trebalo da važi.

– Iako u tom dogovoru ništa nije sporno što se nas tiče. Pred nas je donesen dokument u kojem je maltene pisalo da je BiH građanska zemlja bez entiteta. Rekao sam im da tamo mora da stoji ono što piše u Ustavu BiH i to je uvaženo – naveo je Dodik.

On je istakao da se Srbi ne bune protiv ustavne BiH.

– Ovdje je problem što su nametnuti neki ciljevi koji nisu ustavni. Mi kažemo: „Ustavna BiH“, i mi smo loši momci. Potpuno izokrenuta situacija, to je jedno ludilo. Sve će se ovdje na kraju raspasti samo od sebe – rekao je Dodik.

Prema njegovim riječima, primjenjivo je ono što mi ovdje implementiramo.

– Imamo sada odluke o skidanju nekih naših zakona, ali nismo mi blesavi da, u uslovima sukoba u Ukrajini, kada je Zapad pobjesnio i obračunava se s Rusijom, a ovdje traži neke navodne saradnike Rusa, se mi podmećemo. Polako. U čemu je razlika da li će neke stvari biti sprovedene sada ili do kraja godine, ili iduće godine – rekao je Dodik.

On je podsjetio da je kapitalan politički dokument donesen u decembru, kada je Narodnoa skupština Srpske donijela odluku o odbacivanju neustavnih zakona i vraćanju nadležnosti.

– Svako zna da to ne može jednokratno. Mi radimo po tom dokumentu, mi imamo sve napisano, samo je stvar procjene tajminga kad ćemo to i sprovesti – poručio je Dodik.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je cilj njegovog odlaska u Rusiju jačanje pozicije Republike Srpske u nesumnjivo jednom od glavnih centara svjetske moći, koji bi trebalo da posjeti i u septembru.

Dodik je istakao da je uoči odlaska u Sankt Peterburg na sastanak sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razmišljao o tome da bi to moglo da izazove neke negativne posljedice.

– Do samog odlaska na avion imao sam pozive iz Evrope i Sarajeva. Govorili su da mi to ne treba. Ali, smatram da rat u Ukrajini nije naša stvar, osim ovog generalnog pristupa protiv rata i da to se u suštini vodi rat između Rusije i tog liberalnog svijeta koji pada – rekao je Dodik za Glas Srpske.

Dodik je naglasio da je njegova uloga da predstavlja narod, te da smatra da treba sa Rusijom da se razgovara.

– Eto, sada i Amerikanci traže neke sastanke. Razgovarali smo kao da nema rata. Osnovne teme su bile vezane za naš prostor, kako napraviti gasovod, kako učiniti neke stvari za veći uticaj ruskog kapitala – naveo je Dodik.

On je istakao da, da se insistiralo da se Rusima uvedu sankcije, da BiH bude proglašena za neprijateljsku zemlju, gas bi se u ovoj zemlji plaćao pet-šest puta skuplje.

– Evo vidimo da se sa Putinom sastaje Erdoan. Imamo novu konfiguraciju odnosa u svijetu, tu su Kina, Indija i Iran, 80 posto planete nije uvelo sankcije. Zašto bismo pripadali toj globalnoj manjini? Zašto bismo zatvorili vrata koja su nam otvorena – upitao je Dodik.

On je rekao da, kada je putovao u Rusiju, morao preko Turske, te da mu je, kada je završavan sastanak, Putin rekao da će se u septembru potruditi da lakše dođe.

Dodik se osvrnuo i na to da je, sa druge strane, sa predstavnicima SAD izazivao kontroverze svaki sastanak, nakon kojeg je ta strana davala pogrešne interpretacije.

– Namjerno su to radili. To su lažovi koji guraju svoje matrice. Gabrijelu Eskobaru sam rekao da ono što on predlaže nije ustavno, a on je uzvratio da njega to ne zanima i da oni imaju paket sankcija, na šta sam mu rekao to što sam rekao, a kako je to nepristojno, pokazao sam stenogram. Nakon toga sam dobio još žešće sankcije – rekao je Dodik.

On je upitao zašto se sastaju sa njim.

– Kažu da sam član Predsjedništva, pa me ne mogu mimoići. Pa, zašto uvodite sankcije članu Predsjedništva ako cijenite BiH, kakav god da sam ja? Naravno da će smanjiti te sastanke kad postanem predsjednik Republike Srpske. Ja sam u vrlo lagodnoj situaciji, u SAD nemam imovinu, bio sam tamo tridesetak puta, ali sada nemam nikakvu želju da idem, osim da posjetim prijatelje, ali i za tim nema potrebe jer oni dođu ovdje – rekao je Dodik.

Komentarišući to da, zbog sankcija, ne može u Njujork, na sjednicu Vijeća sigurnosti, gdje ode predsjedavajući Predsjedništva Šefik Džaferović i priča samo svoju stranu priče, Dodik je rekao da je to stvar procedura.

– Najvažnije sesije u UN padaju mimo mandata Srbina kao predsjedavajućeg. Taj problem su imali i Mladen Ivanić i Nebojša Radmanović. Potvrda raspada BiH je i odnos prema tom pitanju – ocijenio je Dodik.

Dodik je rekao da Amerikanci savršeno dobro znaju da je Predsjedništvo organ, a ne predsjedavajući, koji je, kako je pojasnio, tehničko lice.

– Oni sada, da bi ojačali neku svoju priču, guraju predsjedavajućeg, minimiziraju Predsjedništvo i Ustav. Kad sam ja predsjedavao, uvijek su Željko Komšić i Šefik Džaferović išli sa mnom, gdje god bi bili pozvani, jer nisu htjeli da me puste samog – rekao je Dodik.

Smatra da to pokazuje kako Zapad ruši BiH.

– Ne poštuju njen ustavni poredak. Džaferović je tamo išao bez odluke Predsjedništva i iznosio lične stavove – naglasio je Dodik. prneosi “Novi“.

