Izetbegović: Ko se prebrojao i spasio se

Izetbegović je poručio da je SDA politički monolit koji ima znanje, iskustvo i emociju, te da je prekaljena u izazovima sa kojima se država Bosna i Hercegovina suočavala.

“Mogu me voditi u Neum, mogu me voditi u Brisel, mogu me voditi gdje god hoće. Mi ćemo uvijek razgovarati sa međunarodnom zajednicom, ali nikada nećemo napraviti korak ni milimetar unazad. Mi moramo pobijediti, ne zato da bi bili vlast već da nas ovi drugi ne bi vratili nazad”, izjavio je Izetbegović, te pozdravio ulogu međunarodne zajednice u Bosnu i Hercegovinu u proteklim decenijama, istaknuvši posljednje rezolucije i odluke sa Kongresa Evropske narodne stranke i državnih parlamenata koje su u suprotnosti sa zahtjevima i lobiranjima retrogradnih politika.

“Naš odgovor je snaga, istina, pravda i ponos. Kako do snage? Jačati državu, njene institucije, Oružane snage, voditi je u snažne međunarodne asocijacije i jačati narod. Dio te snage je sloga”, poručio je još.

Ne smiju se, dodao je, dozvoliti nametanja nepravičnih rješenja. U tom kontekstu je spomenuo najavljeno nametanje izmjena Ustava FBiH i Izbornog zakona od visokog predstavnika.

“Ono sa čime su mene pritiskivali samog je bilo duplo gore od ovoga što je sad namjeravao nametnuti OHR. Zato sada na svaku moju riječ žestoko reaguju. Da je nametnuto ovo što je OHR planirao, kontrolni paket u Domu naroda FBiH bi se definitivno predao HDZ-u BiH, a SNSD bi s vremenom došao do toga da kontrolira Klub Srba i onda bi dobili kliješta. Dobili bi mehanizme da bez njih ne možete formirati Vladu, da ne možete ništa i da vam navuku još jednu luđačku košulju. Zato je bila onakva reakcija i dokazali smo da to možemo zaustaviti”, izjavio je Izetbegović.

Ocijenio je kako je na djelu pokušaj ušutkivanja Bošnjaka.

“Ne dajte se, ljudi. Branimo naš sistem vrijednosti. Nemojte dopustiti nametanje cenzure. Govorit ćemo šta mislimo, nećemo povijati kičmu ni pred kim, branit ćemo svoju vjeru i sjećati se naše herojske borbe, ali i žrtava. Bošnjaci nikoga nisu napali, a nisu se ni svetili. Onda nam u Višegradu četnici zaprijete da će Drina ponovo biti krvava, prijete podjelom Bosne, a onda su svi zgroženi kada ja kažem da smo se prebrojali. Kada su nas prije 30 godina napali, oni koji su se prebrojali su ostali živi. Bošnjaci imaju pravo da budu oprezni, ali i pravo da se brane. Ne smiju nam nametnuti šutnju. Nikada mi nikoga nećemo napasti, ali ćemo se itekako organizovati u okviru Ustava i zakona”, poručio je Izetbegović. prneosi “N1“.

