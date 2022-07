BLAGI PREDAH OD TROPSKIH VRUĆINA: STIŽE NAM BLAGO OSVJEŽENJE, PA PONOVO SUNCE I VISOKE TEMPERATURE

Svježije u odnosu na prethodne dane uz kišu i poneki lokalni pljusak. Moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadnog smjera. Jutarnje temperature zraka od 17 do 22, na jugu 25, a najviše dnevne od 29 do 35, na jugu do 37°C.

Sutra umjereno do pretežno oblačno, tokom dana postepeno razvedravanje. Temperature zraka u blagom porastu u odnosu na srijedu. Minimalne temperature od 15 do 20, na jugu zemlje do 23, a maksimalne dnevne između 31 do 35, na jugu do 37 °C.

U petak stabilno i sunčano. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 25. Najviše dnevne temperature od 33 do 37, na jugu do 39°C. prenosi hayat

