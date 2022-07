U BiH se danas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, a poslije podne i uveče mogući su povremeni pljuskovi sa grmljavinom na sjeveru i zapadu, uz moguće lokalne nepogode.

Pljuskova će biti i u centralnim i istočnim predjelima.

Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a u Hercegovini jugozapadni.

Prognozirana je jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a najviša dnevna od 34 do 40 stepeni Celzijusovih.

