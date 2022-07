DANAS NAS OČEKUJE KIŠA I GRAD, A PROČITAJTE VREMENSKU PROGNOZU I ZA NAREDNA DVA DANA: IZNENADIT ĆETE SE!

Tokom dana u Bosni sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnje temperature od 17 do 22, na jugu zemlje do 25, najviše dnevne temperature od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva.

Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 34 do 39 stupnjeva.

Utorak sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti, ponegdje u Bosni sa kratkotrajnim pljuskom. Jutarnje temperature od 17 do 23, na jugu do 26, a najviše dnevne temperature od 34 do 39 stupnjeva. prenosi hayat

Facebook komentari