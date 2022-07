Upaljen crveni meteoalarm za većinu gradova

U Bosni i Hercegovini u petak se uz obilje Sunca prognozira i vrlo toplo vrijeme, prenosi Anadolu Agency (AA).

Visoke temperature zraka mogu štetno uticati na zdravlje stanovništva, upozorava Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.

FHMZ je za veći dio zemlje izdao crveno upozorenje na visoke temperature, navodeći da će posebno neugodno biti u urbanim sredinama.

Jutarnja svježina u ranim jutarnjim satima moguća je samo u centralnim područjima. Vjetar slab do umjeren pretežno južnog smjera. Jutarnje temperature od 17 do 22, na jugu od 25 stepeni Celzijusovih, a najviša dnevna od 36 do 40, na jugu do 42.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Minimalna temeratura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 38 stepeni.

U subotu će se zadržati sunčano i podjednako vruće, ponegdje i nešto toplije u odnosu na petak. Jutarnje temperature od 17 do 22, na jugu od 25, a dnevne od 35 do 41, na jugu do 42 stepena.

U nedjelju će preovladavati sunčano, ali i neznatno svježije. Upozorenja na visoke temperature i dalje na snazi. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 25. Najviše dnevne temperature od 34 do 40, na jugu do 42 stepena.

U ponedjeljak takođe sunčano i vrlo toplo. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 36 do 41, na jugu do 42 stepena.

