Sunčano i toplo vrijeme u BiH, kakvo vrijeme nas očekuje za vikend

Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature od 15 do 20, na jugu od 24, a najviša dnevna od 31 do 38, na jugu do 40 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.

Za sutra se najavljuje sunčano i vrlo toplo vrijeme. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu zemlje do 25, a najviše dnevne temperature od 32 do 39, na jugu do 41 stepen.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u subotu se očekuje sunčano i vrlo toplo. Tokom dana, uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 16 do 22, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 32 do 39, na jugu do 41 stepen.

Za nedjelju se najavljuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, razvojem oblačnosti, u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima sa kišom i pljuskovima. Jutarnje temperature od 15 do 21, na jugu zemlje do 25, a najviše dnevne temperature od 28 do 33, na jugu do 36 stepeni. prenosi novi

Facebook komentari