Toplotni val u BiH, evo kada se očekuju temperature i do 43 stepena

U Bosni i Hercegovini se danas očekuje sunčano i toplo. Vjetar promjenjivog smjera. Jutarnje temperature zraka od 15 do 20, na jugu 25, a dnevne od 28 do 34, na jugu 38 stepeni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u četvrtak se najavljuje sunčano i toplije. Prije podne u centralnim područjima malo svježije u odnosu na krajnji jug i sjever naše zemlje. Jutarnje temperature od 16 do 21, na jugu od 25, a dnevne od 35 do 40, na jugu do 42 stepeni.

U petak sunčano i vrlo toplo. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu zemlje do 25. Najviše dnevne temperature od 36 do 41, na jugu do 43 stepeni.

Za subotu se najavljuje sunčano i vrlo toplo. Jutarnje temperature od 18 do 23, na jugu do 25, a najviše dnevne temperature od 37 do 42, na jugu do 43 stepeni, piše Avaz.

