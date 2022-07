Otac mladića koji je čučao na mezaru: Braćo Bošnjaci duboka isprika

Iskrenu objavu oca mladića prenosimo u cijelosti i bez intervencija:

“Dragi prijatelji Bošnjaci i svi ostali jutros na nedjeljno jutro umjesto da uz kavu razmišljam gdje i kako provesti ovaj dan odmora u tjednu ja se budim iz sna i nailazi na mene jedna jako ružna scena ne znam da li bi mi ikada i u snu došla, jedna scena na koju me trnci po čitavom tijelu dok ovo pišem prolaze. Radi se o tome da je moje malodobno dijete uradilo jedan sramotni, poražavajući, osuđujući čin zajedno sa još jednom malodobnom osobom koja ga je slikala na Haremu Raštani na mezaru od Rahmetli osobe Hurije Dumpor na kojem poziva da se gaze Balije 😭😭😭😭😭😭.

Šta reći nakon ovoga unaprijed navedenog čina već isti osuditi na sve moguće načine, svi moji prijatelji Bošnjaci koji me poznaju znaju kao prvo da JA nisam nacionalistički odgojen niti nastrojen oni koji me ne poznaju osuditi Ce i pozvati se na kućni odgoj. Kako nisam odgajan od strane svojih roditelja da mrzim i dijelim ljudska bića na ova ili ona sve sam to prenosio na svoje dvoje djece koja su djeca iz mješovitog braka oca Hrvata, majke Bošnjakinje.Jako me zabolila ova situacija koja će kako na mene tako i na moju obitelj, rodbinu ostaviti duboki neizbrisivi trag u ime svih nas želim javno preko društvene mreže Facebook iskazati duboko sažaljenje, suosjećanje prema navedenoj porodici Dumpor što cu i osobno učiniti, vama dragi moji prijatelji Bošnjaci duboka isprika po ovom sramotnom, ne civilizacijskom činu nadam se da unaprijed navedeno nece narušiti naše prijateljske odnose 🤗🤗🤗.

Slika ovoga slučaja jeste slika stanja današnjeg vremena društva u kojem se djeca odgajaju i pored roditeljskog nadzora staranja koji svaki normalni roditelj nebi poželio sebi ni svom djetetu ovako nešto. Svakodnevno i već dugi niz godina kao što ste svjedoci se susrećemo preko razno raznih portala nacionalističkih stranaka na poticanje i širenje govora mržnje, širenje nacionalizma itd.Protiv ovoga zla se moramo zajedno boriti i izboriti ne smijemo dopustiti da našu djecu truju mržnjom da nas dijele kao što sam naveo na ove ili one mi nismo ni ovi ni oni mi smo ljudi od krvi i mesa. Danas je moje dijete žrtva ovog nacionalističko-fašističkog sistema sutra vaše i tko zna koliko ih je već bilo i koliko Ce ih još biti. Moje dijete je slikano od strane jednog takvog koji ga je naveo na ovaj strašan čin i zlouparabio navedenu sliku sa objavom. Još jednom svim Bošnjacima prijateljima, sugrađanima obitelji Dumpor duboka isprika, izvinjenje, sažaljenje, suosjećanje u moje osobno ime, u ime svog djeteta i kompletne obitelji i rodbine” stoji u objavi Romea Biokšića. prenosi “N1“.

