Osmanagić: Novak će se iznenaditi, imamo terene kao na US Openu, Roland Garrosu

Osmanagić kaže da je sve spremno za otvaranje teniskih terena koji će ispunjavati svjetske standarde po uzoru na US Open i Australian Open.

“Od močvare smo transformisali jedan od najljepših parkova. Dodali smo i dva vrhunska teniska terena, jedan je sa tvrdom podlogom koji odgovara terenima US Opena i Australian Opena, i šljakom kao iz Roland Garrosa. Ima li smo Novakove ljude koji su postavljali završne slojeve. Mislim da se isplatilo jer smo ih postavili u prelijepo okruženje. Očekujemo oko 1.500 gledalaca na glavnom terenu. Dolaze sportisti i javne ličnosti. Biće to više od tenisa i od igre jer u svijet šaljemo pozitivne poruke”, kaže Osmanagić.

Cijene ulaznica za sutrašnji događaj su od 50 do 150 maraka, ali je dio ulaznica podijeljen prijateljima Piramida Sunca.

“Većinu ulaznica smo podijeli Teniskom savezu BiH i Olimpijskom komitetu BiH, našim prijateljima koji su nas pomagali. Pozvali smo i političare i vlade. Očekujemo ekipu N1 i prijenos na tv na Sport klubu, a snimak ide u cijeli svijet. Dolaze i svjetski mediji”, reako je Osmanagić.

Istakao je da je Đoković prepoznao ovaj projekat i da je fondacija ovaj projekat finansirala kreditnim zaduživanjem.

“Zapravo nisam mislio ulagati, ali nakon razgovora sa Novakom prepoznali smo to. Dolazi nam svjetski brend i zadužili smo se sa dva kredita i to će pomoći u imidžu i promociji. Biće spektakl”, dodaje Osmanagić.

Podsjetio je da on i Đoković dijele iste interese o historiji Balkana, duhovnost, meditacija, zdrav način života:

“Zanima nas energija, Nikola Tesla i njegova otkrića, zdrav način života, duhovnost, meditacija i tu smo se našli na mnogo polja. Dobronamjerni smo prema našim zajednicima. On zna da može da računa na svoju privatnost ovdje, lijepo se družimo, igramo basketa, smijemo se. On je prava dušica od čovjeka, neposredan, ljubazan, pažljiv. Ljudi ga vuku za rukav, on je strpljiv, slikaju se, izlazi u susret, a to nije jednostavno. To je tako svaki dan. On je čovjek od principa. Tako je i sa suprugom Jelenom. To su mudri i mladi ljudi koji poštuju druge”.

“Nismo ljekari, bavimo se arheloško-naučnim radom”

“Imamo dokaze da se ljudi ovdje tako opušteni, vedri i sa osmijehom. Kada izađete iz urbanih betonskih cjelina i kada dođu ovdje, osjete promjenu. 200 metara ispod zemlje, nema zvukova, buke, ljudi i tako Novak tu šeta i uživa. Naša voda je netretirana i zato smo se odlučili na ove terene kako bi ovdje što duže ostajao. Obišao je svaki kutak i na samo pominjane tunela Ravne, Ravne 2 i Visokog, on ima osmijeh od uha do uha. Mi nismo ljekari, mi se bavimo arheološko-naučnim radom”, kaže Osmanagić.

Za kraj je istakao da se nada kako će Đoković kada prestane sa aktivnim igranjem ovdje otvoriti i svoju akademiju za treniranje mladih talentiranih igrača. prneosi “N1“.

