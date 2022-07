Emir Suljagić: Mrtve muslimane su kao smeće tretirali radnici komunalnog ’95.

Suljagić je kazao da su preživjele žene, majke, svima koji su spasili živu glavu pokazale putokaz nakon užasa koji se dogodio u julu 1995. godine.

– Mi kad smo izašli 1995 .godine nismo se nikome dopadali. Niko nas nije dočekao, realno ljudi nisu znali, nisu znali šta se događalo ovdje u julu 1995. ni šta se događalo prije toga. Ovaj dio svijeta ovdje vraćen je u srednji vijek. Mi smo kuririma komunicirali ovdje – kazao je Suljagić.

Strašno je da su žrtve svoje najmilije nalazile i nalaze u dijelovima i po 100 kilometara udaljenosti od Srebrenice.

– Kad odete sad u Bratunac u pauzi i budete vidjeli ljude kako u Bratuncu metu ulice. Neko od njih ili neko ko je tu prije radio, to imajte na umu, 13 i 14. je kupio leševe i kopao masovne grobnice. To su radila komunalna preduzeća u Bratuncu i Zvorniku skroz do Pilice. Jer tako se postupa sa mrtvim muslimanima u ovoj zemlji. Jer se smeće pomete. To je status koji imamo u svojoj zemlji – naveo je Suljagić.

Muslimanima se može reći svašta, bez ikakvih posljedica, pojasnio je Suljagić.

– Nema ljudske bijede od Niša do Banja Luke koja se nije zatrčala na Majke Srebrenice – pojasnio je Suljagić.

Majke Srebrenice su toliko jake i važne da su one zlikovce poslale u zatvor svojom borbom i istrajnošću, kazao je Suljagić, pišu Vijesti.ba.

