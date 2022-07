DANAS PRETEŽNO SUNČANO I SPARNO, EVO GDJE SE MOGU OČEKIVATI PLJUSKOVI

U ostatku zemlje danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 26 do 33, na jugu do 35 stepeni.

Sutra prije podne sunčano. Tokom poslijepodneva postepeno naoblačenje sa sjeverozapada. U kasnim večernjim satima kiša se očekuje na krajnjem sjeverozapadu Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 35 stepeni.

U petak umjereno do pretežno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura od 21 do 26, na jugu do 28 stepeni. prenosi hayat

