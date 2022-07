Dodik danas opet o secesiji: Republika Srpska je država srpskog naroda

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik poručio je danas na Kozari da je prošli vijek bio vijek srpskog stradanja, a da ovaj treba da bude srpskog ujedinjenja

Dodik je istakao da u političkom procesu Republiku Srpsku treba pripremati za odlučujuću odluku jer BiH, kako je naglasio, nije dobra ni za RS ni za Srbe.

“Ona sprečava našu slobodu, razvoj, sprečava da možemo da dišemo punim plućima. Muslimani žele da zadrže BiH kao svoj definitivni cilj. Svijet se promijenio i ući će u novu konstelaciju, a mi treba da ostanemo jedinstveni i sigurni, povezani, snažni”, rekao je Dodik na obilježavanju 80 godina od Bitke na Kozari.

On je istakao da su Srbi stradalnički narod, koji je tokom prošlog vijeka izgubio više od pola populacije.

“Sada ovo treba da bude vijek našeg srpskog ujedinjenja – srpskog, državnog i nacionalnog. Da li će ova generacija to uspjeti ili neće, to nije važno, ali je važno da oni koji dolaze to imaju u glavi, ne samo kao ideju, nego kao cilj”, poručio je Dodik.

Dodik je poručio da RS danas može biti sigurna, dodajući i da je Srbija danas stabilna i jaka, što je važno i za RS, koja se bori sa vidljivim i nevidljivim neprijateljima svaki dan.

“Svaki dan je borba i izloženi smo pritiscima, ali nam je lakše kad znamo da je Srbija tu. Moja uloga kao vodećeg funkcionera je da obezbijedim mir i stabilnost”, rekao je Dodik.

Dodik je naveo da je siguran da snažna Republika Srpska ulazi u godine kada će joj se ponuditi da sama odluči na koji način će ići dalje.

“Ići ćemo zajedno i ne smijemo drugačije. Što se tiče puteva u politici, oni ne postoje, oni se grade hodanjem. Moramo da izgradimo naše zajedništvo”, rekao je Dodik.

Dodik je pozvao da se izađu na izbore, održi snažna struktura vlasti RS-a i donese odluka budućnosti.

“Republika Srpska – država srpskog naroda, povezana sa Srbijom”, poručio je Dodik.

