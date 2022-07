Novalić: Penzioneri ostaju u samom vrhu prioriteta i penzije će i dalje rasti

Uvećane junske penzije u Federaciji BiH bit će isplaćene u utorak 5. jula, a riječ je o drugom uvećanju penzija u ovoj godini. Premijer Federacije BiH Fadil Novalić u video poruci poručio je penzionerima da ostaju u samom vrhu liste prioriteta i da će penzije i dalje rasti.

“Penzije ove godine povećavamo drugi put. Zahvaljujući stanju naše ekonomije i Zakonu o PIO-u, u maju smo isplatili prvo povećanje, a sada smo i pred isplatom drugog. To će ukupno biti 11 posto za ovu godinu. Ali to neće biti kraj naše podrške za penzionere Federacije u 2022”, poručio je premijer Novalić.

Podsjetio je i na provedenu reformu penzionog fonda u Federaciji BiH koja je omogućila stabilizaciju Fonda i redovnu isplatu penzija, ali i na rast penzija.

“Sjećamo se, ne tako davno, da su penzije rasle malo ili nimalo, a isplate drastično kasnile. Bilo je to vrijeme kad je Fond bio u dugu većem od 200 miliona KM, nesigurnost je bila velika. Danas je Fond stabiliziran, penzije rastu, isplaćuju se na vrijeme. Ovo su činjenice”, kazao je Novalić.

Poboljšanje statusa penzionera uvršteno je kao prioritet ove Vlade.

“Prešli s riječi na djela. Od 2020. godine penzije se isplaćuju iz federalnog budžeta što znači da vam sad Federacija garantira redovnu isplatu. Zahvaljujući politikama ove Vlade koja je uspjela očuvati ekonomsku stabilnost i potaknuti rast, te ostvariti dovoljno visoke prihode možemo finansirati povećanje penzija u ovoj godini. S povećanjima smo počeli u martu 2018., tako je prosječna penzija porasla za 31 posto, a minimalna za 35 posto”, kazao je premijer.

Dodao je da poboljšanje statusa penzionera ostaje u vrhu prioriteta ove Vlade.

“Ono što mogu obećati jeste da ćemo nastaviti i dalje istrajno raditi na donošenju novih programa za ublažavanje posljedica poskupljenja. Svjestan sam da su danas penzioneri postali dio najranjivijeg segmenta našeg društva. Želim to ispraviti”, istakao je.

“Održat ću riječ da poboljšanje statusa penzionera ostane do kraja na samom vrhu liste prioriteta ove Vlade. Radit ćemo uporno potaknuti sviješću o tome da su penzioneri izgradili ovo društvo i zemlju. Obaveza nam je i cilj da ispravimo nepravde i poravnamo dugove prema našim penzionerima, ženama i muškarcima čiji je radni i životni vijek zauvijek utkan u korijen BiH. Nećemo vas zaboraviti, niti preskočiti. Dok je ove Vlade penzije će i dalje rasti – to je moja obaveza i to vam garantiram”, poručio je premijer Novalić.

Za mjesec juni penzije će primiti 428.746 penzionera, a potrebna sredstva za isplatu od 215 miliona KM osigurana su u budžetu FBiH.

Facebook komentari