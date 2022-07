FHMZBiH: Najtopliji juni od početka službenih mjerenja

Juni 2022. godine obilježila je iznadprosječna toplina koja je bila naročito izražena u posljednjoj dekadi mjeseca, kada su prosječna odstupanja imala vrijednosti od 3,6 stepeni Celzijusa u Mostaru do 6,3 u Sarajevu, javlja Anadolu Agency (AA).

“Srednje mjesečne temperature zraka u junu 2022. godine bile su znatno više u odnosu na prosjek za referentni niz (1991.-2020.). Temperaturna odstupanja varirala su od 2,6 stepeni u Gradačcu i Bihaću do 3,8 stepeni u Sarajevu. Srednje mjesečne temperature zraka bile su u rasponu od 21,5 stepeni Celzijusa u Livnu do 26,3 u Neumu, a u planinskim područjima od 11,8 stepeni na Bjelašnici do 18,4 na Ivan-Sedlu”, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).

Prema raspodjeli percentila temperaturne vrijednosti svrstavaju u kategoriju vrlo toplo i ekstremno toplo.

U Sarajevu, Bugojnu i Livnu juni 2022. godine je najtopliji, a na ostalim stanicama je drugi najtopliji juni od početka službenih mjerenja.

Na Meteorološkoj stanici Zenica nadmašen je apsolutni maksimum. Dana 29. juna izmjereno je 40 stepeni Celzijusa. Ovo je ujedno i najveća temperatura u junu izmjerena u Bosni. Dosadašnji apsolutni maksimum za Zenicu u junu iznosio je 39,6 stepeni, a zabilježen je 23. juna prošle godine.

“Srednje minimalne temperature zraka u junu 2022. godine bile su na svim posmatranim stanicama znatno iznad prosjeka. Navedene temperature varirale su između 9,3 stepeni Celzijusa na Bjelašnici i 21,9 u Neumu. Odstupanja srednjih mjesečnih minimalnih temperatura zraka u odnosu na referentni niz (1991-2020.) bila su od 1,8 stepeni u Tuzli do 3,1 na Bjelašnici. Minimalne temperature zraka kretale su se od 3,7 stepeni (15. juna) na Bjelašnici do 16,9 stepeni (15. juna) u Neumu. Tokom mjeseca najveći broj tropskih noći zabilježen je u Mostaru (21), Gradačcu (šest) te Sarajevu, Zenici i Sanskom Mostu (jedna)”, navedeno je iz FHMZBiH.

Srednje maksimalne temperature zraka bile su između 14,5 stepeni Celzijusa na Bjelašnici i 33,6 u Mostaru sa prosječnim odstupanjima u rasponu od 2,4 stepena u Tuzli do četiri stepena u Livnu. Apsolutne maksimalne temperature zraka kretale su se između 22,1 stepen (29. juni) na Bjelašnici i 41 stepen (28. juni) u Mostaru.

Uz preovlađujuće sušne uslove, ukupne količine padavina, uglavnom pljuskovitog karaktera, tokom juna 2022. godine bile su na većini stanica znatno ispod klimatološke normale (1991-2020.).

Prema raspodjeli percentila količine padavina svrstavaju u kategorije ekstremno sušno, vrlo sušno, sušno, normalno i kišno. Prema Standardiziranom padavinskom indeksu (SPI) koji je dobar pokazatelj sušnih uslova na mjesečnoj i višemjesečnoj vremenskoj skali, tokom juna preovlavavali su uslovi jake do izuzetne suše.

