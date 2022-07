OHR: Usvajanje budžeta BiH ‘zakašnjeli pomak za državu’

Usvojeni Budžet BiH će doprinijeti sposobnosti državnih institucija da ispunjavaju svoje ustavne i zakonske obaveze, neveo je OHR komentarišući jučerašnje usvajanje Budžeta u Domu naroda BiH, čime je procedura usvajanja konačno okončana.

OHR notes the adoption of the 2022 State budget. The budget will support the ability of the State institutions to meet their constitutional and legal obligations. A late success for the state, its institutions, and the people of #BiH.

