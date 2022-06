Evo kakvo nas vrijeme očekuje do utorka

U ranim jutarnjim satima lokalni pljuskovi se očekuju u sjevernim, sjeverozapadnim i ponegdje u centralnim područjima Bosne. Poslijepodne lokalni pljuskovi u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne, kao i na jugu i jugoistoku Hercegovine. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 23 do 33°C.U subotu, nedjelju i ponedjeljak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna do 34°C.

