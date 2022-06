Jutros oblačno vrijeme, poslijepodne sunčanije

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno oblačno vrijeme prijepodne uz prolaznu slabiju kišu u Bosni, u drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti, prenosi Anadolu Agency (AA).

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28 stepeni Celzijusa, na jugu do 31.

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH u srijedu će biti pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između devet i 14 stepeni, na jugu zemlje do 20. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stepeni, na jugu zemlje do 32.

U četvrtak se prognozira pretežno sunčano vrijeme. U večernjim satima pljuskovi sa grmljavinom su mogući na području Krajine i sjevera Bosne. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 stepeni, na jugu zemlje do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33.

U petak se prognozira prolazno naoblačenje koje će usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni, na jugu zemlje do 22. Najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27, na jugu zemlje do 32 stepena.

Facebook komentari