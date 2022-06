Mostar: raj za oči i melem za dušu

Taj povijesni i kulturni razvoj Mostara u proteklih šest stoljeća povezan je s vladavinom Osmanskoga Carstva zahvaljujući kojemu se stara jezgra grada razvila u istočnjačkome duhu, zatim s vladavinom Austro-Ugarske koja je u Mostar donijela utjecaj Zapada i tadašnje moderne arhitekture i urbanizma, pa sve do razdoblja SFRJ i samostalne Bosne i Hercegovine kada se Grad Mostar intenzivno širi i poprima istaknute osobine urbana centra.

Zahvaljujući tako raznolikoj i dugoj povijesti, Mostar je danas jedan nebrušeni dijamant čiji turistički potencijal još uvijek nije u potpunosti otkriven, ali koji svake godine sve više privlači posjetitelje iz svakoga kutka svijeta nudeći im spoj tradicije i moderne, istoka i zapada, a povrh svega, i predivnu prirodnu ljepotu.

Teško je nabrojati sve znamenitosti koje je u Mostaru moguće vidjeti i doživjeti, ali ipak se pojedine ističu i postaju simbol grada kao što je to Eiffelov toranj u Parizu, Kip slobode u New Yorku ili Koloseum u Rimu.

Zasigurno je najprepoznatljivija znamenitost i simbol grada Mostara Stari most koji je pod zaštitom UNESCO-a. Originalni most sagrađen je još 1566. godine, a nakon rušenja 1993. godine, ponovno je obnovljen i otvoren 2004. te su u rekonstrukciji korišteni i originalni materijali. Stari most simbol je svega što Mostar i mostarska povijest predstavljaju; čvrstina kamena koja podsjeća na izazovne uvjete života u krškoj Hercegovini, zelena rijeka Neretva koja teče pod njim svjedoči ljepotama koje su skrivene u hercegovačkoj prirodi te povezivanje Tare i Helebije koje svjedoče spoju onoga što se ponekad gleda kao nespojivo.

Muslibegovića kuća jedna je od najljepših kuća iz osmanskoga doba na Balkanu, a izgrađena je prije 300-tinjak godina i uspjela je sačuvati svoj originalni izgled i gradnju, predmete i dokumente koje svjedoče o životu u Mostaru onoga doba. Ističe se od drugih građevina i kuća iz istoga povijesnog razdoblja po tome što u svome središtu sadrži vrt koji mami poglede svojom ljepotom.

Treba spomenuti i Hamam muzej koji je građen na prijelazu iz 16. u 17. stoljeće, koji se nalazi u sklopu jedinoga očuvanog hamama u Mostaru. Ovaj muzej na slikovit način dočarava osmansku kulturu i običaje koji su bili svakodnevica Mostaraca i Mostarki prije više od 400 godina.

U mostarskome naselju Bijeli Brijeg nalazi se Partizansko spomen groblje koje je obnovljeno 2005. godine i proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Ovaj spomenik je, prema autoru Bogdanoviću, zrcalo grada Mostara te isprepliće krivudave kaldrme staroga grada, terase koje podsjećaju na razvojnu gradnju Mostara uz Neretvu i brojne druge simbole koji otkrivaju sve ono što Mostar jest.

Pored građevina predstavnica osmanske arhitekture, tu su i Katedrala Marije Majke Crkve, impresivna vjerska građevina izgrađena postmodernim stilom te Franjevačka crkva sv. Petra i Pavla koja je izgrađena 1866., zatim uništena 1992. i ponovno obnovljena u novome stoljeću s najvišim zvonikom u cijeloj BiH, s kojeg se na 107 metara pruža bajkovit panoramski pogled na Mostar.

Osim ljepota koje je tijekom duge povijesti Mostara izgradio čovjek, tu je i mnoštvo ljepota koje je priroda oblikovala i koje danas očaravaju svojom posebnošću. Zelena ljepotica, rijeka Neretva, cijelim svojim tokom prkosi hercegovačkome kršu i ističe se svojom ljepotom i smaragdno-zelenom bojom. Od kanjona Neretve sjeverno od Mostara, do mnoštva mostova u gradu s kojih se pruža čaroban pogled na rijeku koja daje život ovim krajevima. Tu je i rijeka Radobolja koja se ulijeva u Neretvu kod Staroga mosta te rijeka Buna čije vrelo u Blagaju rijetko koga ostavlja ravnodušnim jer se nalazi u pećini u blizini stare derviške tekije, a u Neretvu se ulijeva na lokalitetu Bunskih kanala koji predstavljaju prirodni fenomen.

Očaravajuća ljepota prirode može se pronaći i u planinskim i gorskim mjestima u okolici Mostara pa tako planina Rujište nudi prirodnu zimsku oazu ispunjenu snijegom koji je neobična pojava u ovim krajevima, a tijekom ljeta predstavlja savršeno izletište u prirodu. Izletište na Gorancima svojim posjetiteljima, pored prirodnih ljepota, nudi i aktivne sadržaje poput tenisa, košarke, biciklizma, planinarenja, off-road i quad vožnji, jahanja i brojnih drugih aktivnosti.

U neposrednoj blizini Mostara zaljubljenici u prirodu mogu uživati u prekrasnim prizorima vodopada na rijeci Trebižat: Kravica, Koćuša i Čeveljuša samo su neke od prirodnih ljepota zbog koji se brojni posjetitelji zaljube u ove krajeve.

Ono što Mostaru i njegovoj okolici ne nedostaje jesu prirodne ljepote i znamenitosti koje pričaju mostarsku priču na poseban način i koja se ni na jedan drugi način ne može iskusiti u tolikom intenzitetu. Svaki kamen staroga grada, svaka kap zelene ljepotice i svaka zraka topla hercegovačkog sunca pričaju priču grada na Neretvi zbog koje se oni koji jednom posjete Mostar, uvijek vrate ponovo proživjeti lijepe trenutke.

Marija Sučić / SUM Vijesti

