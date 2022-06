Novo grmljavinsko nevrijeme i opasnost od poplava, evo gdje će najviše padati u narednim danima

Intenzivnije padavine na području istočne i sjeveroistočne Bosne, gdje se očekuje i grmljavina. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru Hercegovine. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a dnevna od 17 do 28°C.

U nedjelju u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje poslijepodne. Lokalni pljuskovi se očekuju u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. U Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 12 do 18, a dnevna od 19 do 30°C.

U ponedjeljak u jutarnjim satima u centralnim i istočnim područjima Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje. U ostatku zemlje pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 13 do 19, a dnevna od 23 do 32°C.

U utorak u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini prijepodne sunčano, a poslijepodne naoblačenje. U drugom dijelu dana, u većem dijelu zemlje, očekuju se lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 20 do 32°C,piše Slobodnabosna

