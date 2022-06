Kakvo nas vrijeme očekuje tokom vikenda?

Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom u Bosni. U Hercegovini slabije padavine se prognoziraju u sjevernim područjima. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C, na jugu od 23 do 27°C.

U Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 14°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 20°C.

U petak će preovladavat pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom u Bosni. U Hercegovini slabije padavine se prognoziraju u sjevernim područjima. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 22°C, na jugu od 23 do 27°C.

U subotu u Bosni pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima u istočnim, sjeveroistočnim, sjevernim i centralnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu naoblaku. Više oblačnosti na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24°C, na jugu zemlje do 27°C.

U nedjelju u Bosni pretežno oblačno prije podne u centralnim i istočnim područjima. U ostatku Bosne umjerena naoblaka. U Hercegovini pretežno sunčano. Oblačnije na sjeveru Hercegovine. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C. prenosi n1

