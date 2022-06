Gorivo u ovom dijelu BiH skuplje za 20 feninga

“U nedjelju sam natočio dizel euro pet po 3,29, a evo jutros je 3,49 KM”, kaže jedan Banjalučanin koji pita da li će domaće vlasti konačno nešto uraditi da spriječe divljanje cijena naftnih derivata, piše Srpskainfo.

Obični dizel i benzin na pumpama u Banjoj Luci je u prosjeku 3,32 KM.

S druge strane, u Federaciji BiH je gorivo poskupjelo u utorak.

Kako se reporter portal Radiosarajevo.ba tada se uvjerio, da su na određenim pumpama u glavnom gradu naše zemlje cijena litre dizela povećana za 10 feninga i ponovo iznosi 3,46 KM.

Super 98 je već “skočio” na 3,56 KM i on je skuplji za pet feninga.

Raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata u srijedu, 8. juni, u Federaciji BiH bio je sljedeći:

– Premium bezolovni benzin 95, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi od 3,21 do 3,41 KM/litru;

– Premium bezolovni benzin 98, BAS EN 228 – BMB 95 iznosi od 3,11 do 3,56 KM/litru;

– Dizel BAS EN 590 (10 ppm) iznosi od 3,21 do 3,46 KM/litru.

Recimo, zemlje u okruženju zamrzavaju cijene, odnosno države donose odluke kada i koliko će gorivo da poskupi. U Hrvatskoj je od jučer gorivo jeftinije zbog državne intervencije.

Ukoliko planirate vikend na Jadranu obratite pažnju na cijene:

Na većini benzinskih stanica u Hrvatskoj litra osnovnog benzina eurosuper 95 od srijede se prodaje po 13,50 kuna (3,50 KM), što je za 36 lipa (10 pfeninga) manje nego u utorak kada je stajala 13,86 kuna (3,60 KM), dok je litra osnovnog eurodizela jeftinija za šest lipa.

Facebook komentari