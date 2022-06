U BiH sunčano, mogući lokalni pljuskovi i grad

Poslijepodne umjeren porast oblačnosti u Bosni može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. U centralnim i istočnim područjima Bosne lokalno intenzivnije padavine praćene jakim udarima vjetra, a ponegdje je moguć i grad.

Vjetar će biti slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeverozapadni.

Jutarnja temperatura iznosiće od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni.

U Sarajevu će jutro biti sunčano. Poslijepodne umjeren porast oblačnosti može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura iznosiće od 17 do 19, a dnevna od 30 do 33 stepena, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH,pišu Vijesti

