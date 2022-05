Sladić: Očekuje nas toplotni val, temperature iznad prosjeka

U petak je nevrijeme zahvatilo Zapadni Balkan i nakon toplijih dana BiH je zahvatio hladniji val. Ipak, već od srijede možemo očekivati sunčanije dane.

“Znatno iznad prosjeka je bilo u maju mjesecu. Izjednačili smo se sa brojem dana iz 2003. godine. Nakon ovako pregrijane podloge kada se miješa sa hladnim zrakom uzrokuje oblačnost i može usloviti velike grmljavinske pljuskove, ali su nas srećom neveremena zaobišla”, objašnjava za N1 Sladić zbog čega smo imali pljuskove u posljednih nekoliko dana.

Najavio je i lagani rast temperatura od srijede.

“Prema kraju radne sedmice i vikenda do 33 stepena nas očekuje. Idemo ka toplijem vremenu. Po mojoj procjeni i materijalima imaćemo prolazno zahlađenje 7. juna i opet ide topliji interval”, rekao je.

Sladić napominje za sve one koji planiraju ići na Jadran ovih dana da je na jugu Jadrana more i dalje ugodno za kupanje, ali na sjeveru Jadrana se more za nijansu ohladilo, što je ipak podnošljivo za kupanje.

“Sezonska prognoza kaže da ćemo imati toplije ljeto od uobičajenog, uostalom kao i ranijih godina. Ako se bira godišnji odmor, statistički prvih deset dana augusta su uvijek najtopliji. Ovo ljeto, osim što će biti toplo, imaćemo i toplotne valove. Apelujemo da se ponašamo u skladu sa vremenskim prilikama”, zaključuje Sladić.

