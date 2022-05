U Sarajevu i Mostaru jutros ista temperatura: Objavljena prognoza do subote

Žuti meteoalarm, zbog očekivanog grmljavinskog nevremena, upaljen je danas za tri regije u našoj zemlji: Prijedor, Banja Luka i Višegrad.

Temperature zraka u 8 sati: Bugojno i Drvar 16 stepeni, Ivan-sedlo, Jajce, Sanski Most i Sokolac 17, Bihać, Doboj, Široki Brijeg, Srebrenica, Zenica i Zvornik 18, Banja Luka i Prijedor 19, Gradačac, Trebinje i Tuzla 20, Bijeljina i Livno 21, Mostar i Sarajevo 22, Grude 23, Neum 24 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 940 milibara, za 2 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Biometeorološke prilike biće ugodnije tokom prijepodneva, dok bi u drugom dijelu dana, usljed visokih temperatura i sparnog vremena, kod osjetljivih osoba moglo doći do jačanja tegoba vezanih uz njihove bolesti. Od meteopatskih reakcija, izgledne su glavobolja, nervoza, dekoncentracija, prijevremeni umor. Poželjno je umanjiti aktivnosti, a učesnicima u saobraćaju savjetujemo oprezniju vožnju. Opšta slika će sa poslijepodnevnim satima biti lošija na sjeveru zemlje.

Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana porast oblačnosti, što ponegdje na sjeveru, sjeverozapadu i sjeveroistoku Bosne može uvjetovati pljuskove. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, a lokalno i pojava grada. Vjetar slab do umjeren jugozapadnog smjera. Najviša dnevna od 26 do 32, u sjevernim područjima Bosne do 34 stepena. U Sarajevu malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana, postupni porast oblačnosti. Najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.

Četvrtak: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 23, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 33 stepena.

Petak: Pretežno oblačno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a najviša dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 stepena.

Subota: Umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Kiša će lokalno biti intenzivnija. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22, a najviša dnevna od 14 do 20, na jugu do 28 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.ba.

