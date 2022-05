NEDIM SLADIĆ UPOZORIO: DANAS I SUTRA LJETNE TEMPERATURE, A ONDA SLIJEDI OVO

Vjetar će biti slab uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 17, a dnevna od 24 do 30, u sjevernim područjima Bosne do 32 °C.

U Sarajevu sunčano. Jutarnja temperatura oko 9, a dnevna oko 27 °C, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Međutim, meteorolog Nedim Sladić tvrdi da vedro i toplo vrijeme neće potrajati.

Ne znam zašto, ali kad na sinoptičkoj karti ugledam anticiklonu koja se sa sjevera spušta prema našim područjima sjetim se rada doc. dr Dražena Poje i njegovih tipova vremena na teritoriji bivše Jugoslavije (ruku na srce, sjetim ih se vrlo, vrlo često jer umnogo neke stvari olakšavaju) pa je tako šteta ne spomenuti ga. Pa i ovog ne tako učestalog za naše područje – V4, uz daljnji pritjecaj toplog zraka, a prvi nagovještaj ovakvog tipa je slabljenje anticiklone, i, pogađate – približavanje nekakvog poremećaja.

A da, sutra ljetne temperature i dosta sunca, malo tek manje vedrine nego danas zbog visokih prozirnih oblaka, u subotu krajem dana i prema večeri na sjeveru prodire vlaga od hladnog fronta (eto spomenutog poremećaja) po visini koja donosi razvoj oblačnosti i pljuskove sa grmljavinom, a ne isključuju se i lokalne grmljavinske nepogode praćene prolazno jakim varijabilnim vjetrom te sugradicom/gradom, napisao je Sladić na Facebooku. prenosi Hayat

