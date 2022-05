Obilježavanje sedmice Crvenog krsta/križa u BiH

Protekle mjesece i godine obilježile su višestruke krize koje nikoga nisu poštedile i najteže su pogodile najugroženije ljude – od pandemije Covid-19 do kriza izazvanih klimatskim promjenama, humanitarnih vanrednih situacija i eskalacije sukoba. Ali uprkos tome, ima toliko nade i humanosti koja se nalazi u obliku djela dobrote. Stoga, ove godine cilj obilježavanja ovoga značajnog datuma je da se naglasi da smo svi ljudi, da su djela dobrote svuda oko nas. Bez obzira koliko su ova djela velika ili mala, ona imaju ogroman uticaj na živote ljudi, piše Source.

– Vjerujemo da djela dobrote imaju moć da izazovu talasasti efekat, da se umnože, da se šire po zajednicama, zemljama i cijelom svijetu. Vjerujemo u moć ljubaznosti, a Pokret je prisutan svuda, širom svijeta, pružajući pomoć najugroženijima u svim kontekstima – od katastrofa velikih razmjera, rada u situacijama sukoba, pa do udaljenih i teško dostupnih područja do kojih ne može doći ni jedna druga humanitarna organizacija. Uz neutralnost i nepristrasnost, Pokret nudi nadu i pomoć i djeluje kao snaga pozitivnih promjena u zajednicama kada je to najviše potrebno.- navodi se u saopćenju.

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH), kao punopravni član Pokreta, će kroz Crveni krst Republike Srpske, Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i Crveni krst/ križ Brčko distrikta Bosne i Hercegovine provoditi raznovrsne aktivnosti, sa ciljem da pod sloganom “Svi smo ljudi” ovog Svjetskog dana i Nedjelje Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca slavimo sve vrste djela dobrote i pokažemo kako oni zajedno imaju istinski globalni uticaj.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca, a u skladu sa navedenim sloganom, zaposleni i volonteri DCK BiH će kroz njegove sastavne dijelove Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine, Crveni krst Republike Srpske i Crveni krst/križ Brčko distrikta BiH provesti informativno-promotivne, edukativne, socijalne, zdravstvene i ostale aktivnosti, među kojima izdvajamo:

– Štampa i distribucija markica (za građanstvo i za pošte) i plakata. Prikupljanje dobrovoljnih priloga građana putem markica Crvenog krsta/križa.

– Medijska promocija – nastupi na TV i radio stanicama širom BiH.

– Prijemi i/ili sastanci sa predstavnicima vlasti i zajednice.

– Organizovanje izložbe „Priča o jednoj ideji“.

– Organizovanje pokaznih vježbi iz pružanja prve pomoći kao i masovne edukacije javnosti o osnovnim koracima kardiopulmonalne reanimacije.

– Sajam Crvenog krsta/križa – Postavljanje informativno-edukativnih štandova za svaku programsku aktivnost.

– Online kampanja i radionice širenja znanja o vrijednostima Pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.

– Distribucija humanitarne pomoći socijalno ugroženom stanovništvu u kolektivnim centrima, manjinskim zajednicama, ustanovama socijalne i dječije zaštite.

– Akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Pokažimo svijetu da možemo svi biti ljudi!

