Vremenska klackalica narednih dana: Objavljena prognoza do četvrtka

Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 19°C.

U Sarajevu pretežno oblačno, povremeno sa kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 16°C.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA Mada će povećana naoblaka i nestabilne vremenske prilike, izraženije u poslijepodnevnim satima, uzrokovati nešto lošije raspoloženje kod većine ljudi, opšta slika će, uz svježije noći i jutra, te umjerene temperature tokom dana, biti relativno povoljna. Hronični bolesnici i meteoropate ne bi trebali imati jačih tegoba.

Objavljena je prognoza do četvrtka:

U utorak, 3.05.2022., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima lokalni pljuskovi se očekuju na području Hercegovine, zapadnim, jugozapadnim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21°C.

U srijedu, 4.05.2022., u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima se očekuju lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 9°C, na jugu zemlje do 12°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23°C.

U četvrtak, 5.05.2022., u Bosni i Hercegovini sunčanije prije podne. Razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana u Bosni i sjeveru Hercegovine će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 13°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 25°C, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. prneosi “Novi“.

